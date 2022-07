Hải Phòng: Tước danh hiệu Công an nhân dân, bắt tạm giam một cán bộ ở Đồ Sơn

Sáng 26/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Giám đốc Công an thành phố đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Khắc Cường, cán bộ Công an phường Bàng La (quận Đồ Sơn, Hải Phòng).