Hải Phòng thêm 180 ca, nhiều trường hợp F1 thành F0

Ngoài ra, trong ngày, thành phố ghi nhận 3 ca bệnh là các trường hợp thuyền viên được Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế lấy mẫu tại thuyền; 2 ca bệnh tại An Lão là các trường hợp đi từ TP. Hồ Chí Minh về được cách ly tại nhà.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 16.12, Sở Y tế Hải Phòng ban hành văn bản số 6444/SYT-NVY về việc khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để điều tra, thống kê tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn quản lý về tiền sử tiêm vaccine phòng COVID-19.

Trung tâm Y tế các quận, huyện duy trì ít nhất 1 điểm tiêm, triển khai tiêm hàng ngày ngoài lịch tiêm theo kế hoạch; trường hợp không tiêm được tại điểm tiêm lưu động thì chuyển ngay về Bệnh viện tuyến thành phố, quận, huyện hoặc Trung tâm Y tế có giường bệnh (Bệnh viện: Hữu nghị Việt Tiệp, Kiến An, Trẻ em, Thủy Nguyên, An Lão, Vĩnh Bảo, Ngô Quyền); tuyệt đối không được từ chối tiêm đủ điều kiện theo quy định vì bất kỳ lý do gì. Các đơn vị có thể tổ chức tiêm tại nhà cho những đối tượng không đến được điểm tiêm. Riêng đối với Phụ nữ có thai, cho con bú có thể gửi về Bệnh viện Phụ sản, Quốc tế Sản Nhi, Phụ sản Tâm Phúc, Quốc tế Green để tiêm.