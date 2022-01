Hải Phòng thành lập khu điều trị dã chiến cho can, phạm nhân mắc COVID-19

UBND thành phố giao Công an thành phố chịu trách nhiệm bố trí cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ sinh hoạt, điều trị cho can, phạm nhân nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và cán bộ y tế điều trị, phục vụ, bảo vệ tại Khu điều trị dã chiến theo quy định; ban hành Quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Khu điều trị. Công an TP. xây dựng phương án bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ an ninh trật tự bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức tiếp nhận và điều trị đối với can, phạm nhân nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại Khu điều trị. Đồng thời, bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần, y tế, an ninh trật tự và các điều kiện khác trong thời gian điều trị đối với can, phạm nhân theo quy định.