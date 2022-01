Hải Phòng: Tạm giữ bạn gái nghi phạm cướp ngân hàng vì không tố giác tội phạm

Tối 7.1, Thủy vào mạng xã hội, thấy lan truyền thông tin vụ cướp ngân hàng Vietcombank. Dù nhận ra tên cướp chính là Nam nhưng Thủy vẫn không trình báo cơ quan công an.

Về phần Nam, ngày 8.1, nghi phạm này đi Hà Nội mua một xe mô tô phân khối lớn trị giá 700 triệu đồng rồi quay lại phòng trọ lấy đồ di chuyển đến Thái Nguyên để tránh sự truy bắt của công an. Đến 23 giờ cùng ngày, Nam bị lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.Hải Phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở tổ dân phố số 3, P.Bắc Sơn, TX.Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên).

Khoảnh khắc nghi phạm Nguyễn Văn Nam uy hiếp nhân viên PGD Ngân hàng Vietcombank ở Hải Phòng, cướp tiền