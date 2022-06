Hải Phòng: Khởi tố hiệu trưởng lập khống hồ sơ, rút ruột ngân sách Nhà nước

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1969, trú tại phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng), nguyên là Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương, Hải Phòng) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Cùng khởi tố về tội danh trên với bà Hoa là bà Nguyễn Thị Dung (SN 1990, trú tại xã Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng), nguyên Kế toán Trường THPT Nguyễn Trãi.