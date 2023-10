Hải Phòng: Khởi tố 2 tài xế chống đối khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 11/10, cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Chống người thi hành công vụ” đối với Nguyễn Hoàng Nam (SN 1985, trú tại số 2/21, phố Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Trước đó, vào 14h40 ngày 26/9, Tổ công tác Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường Minh Khai (quận Hồng Bàng) thì phát hiện xe ô tô BKS: 15A – 692.19 do anh Vũ Văn Mạnh (SN 1989, ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển, chở theo Nguyễn Hoàng Nam vi phạm đi vào đường cấm.

Khi Tổ công tác dừng xe để kiểm tra thì Nguyễn Hoàng Nam đã có hành vi chống đối, tấn công, dùng lời lẽ lăng mạ các thành viên tổ công tác, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.