Hải Phòng: Khởi tố 17 thanh niên mang giáo, kiếm gây rối trật tự công cộng

Sau đó, nhóm N.Đ.Đ lái xe chạy về hướng quận Kiến An. Các đối tượng đi xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng theo hướng đường Nguyễn Lương Bằng về đến ngã 5 Kiến An thì gặp tổ công tác HP22 dừng xe kiểm tra. Thấy lực lượng công an, nhóm thanh niên này bỏ chạy, một thanh niên tên T. lao thẳng xe vào tổ công tác, khi bị khống chế, T. cắn vào tay cán bộ bắt giữ nhằm bỏ chạy.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định, đối với nhóm thanh niên ở huyện Kiến Thuỵ, phát sinh từ mâu thuẫn của N.Đ.Đ (SN 2006, trú tại xã Ngũ Phúc) với B.X.K (SN 2004, ở xã Minh Tân), hai nhóm thanh niên hẹn tối 13/8 tập trung đánh nhau ở bờ hồ trung tâm huyện Kiến Thụy.

Đối với nhóm ở huyện An Lão, cơ quan công an xác định, tối 13/8, N.V.M (SN 2003, trú quán thị trấn An Lão) rủ các thanh niên khác trong nhóm đi xe máy trên các tuyến đường, gặp nhóm nam thanh niên nào đua xe thì sẽ đánh nhau.

Khoảng 20h cùng ngày, M. cùng 5 thanh niên sinh năm 2004, 2005 và một số người khác chưa rõ lai lịch mang theo vũ khí là một dao mèo và các vỏ chai thủy tinh đi theo các tuyến đường huyện An Lão - Kiến An - Phạm Văn Đồng sau đó quay lại hướng Kiến An.

Khi đi đến gần ngã ba Đa Phúc , nhóm thanh niên trên gặp một nhóm khác với khoảng 30 xe. Hai nhóm dùng các vỏ chai thủy tinh ném về phía nhau. Sau đó cả nhóm tiếp tục bỏ chạy về hướng ngã 5 Kiến An thì gặp Tổ công tác HP22, xe của T.X.B (SN 2004, trú tại thị trấn An Lão) cầm lái chở P.A.Q (SN 2004, cùng trú ở thị trấn An Lão) lao thẳng để bỏ chạy, làm hư hỏng một xe máy của Tổ công tác HP22. Xe của thanh niên này bị bắt giữ ngay sau đó.

Cơ quan công an đang tập trung xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra, xử lý.