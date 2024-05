Hải Phòng, Hải Dương: Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm

Tại Hải Phòng, chiều 4/5, một vụ đuối nước xảy ra, khiến một học sinh lớp 9 tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 40 phút, ngày 4/5, một nhóm học sinh trường THCS Bắc Sơn (huyện An Dương, TP Hải Phòng) rủ nhau ra khu vực kênh Tân Hưng Hồng, đoạn thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, An Dương tắm. Tại đây, em B.X.T. (SN 2009, học sinh lớp 9) không may bị đuối nước do không biết bơi.

Lực lượng chức năng và gia đình tìm kiếm B.X.T tại khu vực kênh Tân Hưng Hồng (xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Nhận được tin báo, Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hải Phòng) đã điều phương tiện, lực lượng phối hợp gia đình tìm kiếm. Đến 16h50 phút cùng ngày, lực lượng Công an tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo Công an TP Hải Phòng, để kịp thời ngăn chặn, hạn chế tối đa đuối nước cho trẻ em, cộng đồng và gia đình cần cảnh báo các em nhỏ tránh xa những nơi sông nước nguy hiểm; không nên đi lại, chơi gần những nơi như: ao, hồ, sông suối hoặc bể nước, cống rãnh, miệng giếng… không có nắp đậy; không nên rủ nhau đi tắm ao, hồ, sông suối … trong khi không biết bơi. Các gia đình cũng theo dõi, để ý khi cho trẻ xuống nước hoặc chơi gần ao, hồ, bồn tắm…; chỉ cho trẻ bơi ở những khu vực có nhân viên cứu hộ; không để con bơi một mình.

Cùng ngày, khoảng 18h, em N.Đ.P. (16 tuổi, ở thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) ra bến đò Tiên Kiều đoạn sông Thái Bình thuộc xã Đức Chính bơi. Lúc này, có 5 thanh thiếu niên khác vừa tắm sông và ngồi nghỉ tại khu vực bến đò Tiên Kiều, cách đoạn sông P. bơi khoảng 30m.

Khi P. bơi cách bờ khoảng 10m thì nhóm thanh thiếu niên thấy P. giơ tay vẫy. Cả 5 thanh thiếu niên liền bơi ra chỗ P. nhưng đến nơi thì không thấy P. đâu. Sau đó, 1 người đi lấy thuyền, 1 người đi lấy áo phao và tiếp tục tìm kiếm P. nhưng vẫn không thấy.

Gia đình và cơ quan chức năng phối hợp tìm kiếm; đến 20h30 cùng ngày mới tìm được thi thể P.