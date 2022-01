Hải Phòng giảm cấp độ dịch sau 4 ngày "vùng đỏ"

Theo đó, cấp độ dịch toàn thành phố là cấp độ 3, nguy cơ cao. 6/15 quận, huyện là "vùng đỏ" gồm: Quận Lê Chân, Hồng Bàng, Dương Kinh, Đồ Sơn, huyện Kiến Thuỵ, An Dương. 8 quận, huyện cấp độ nguy cơ cao gồm quận Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải. Riêng huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn thuộc cấp độ 1 - bình thường mới.

Về cấp độ xã, phường, Hải Phòng có 80/218 xã, phường thị trấn nguy cơ rất cao (vùng đỏ), 85 xã, phường thị trấn nguy cơ cao (vùng cam), 35 xã phường cấp độ 2 (vùng vàng) và 17 xã, phường vùng xanh.