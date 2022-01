Hải Phòng điều chỉnh quy định cách ly, xét nghiệm với F0 và F1

Your browser does not support the audio element.

Điều chỉnh cách ly và xét nghiệm đối với F0 và F1 (Ảnh minh họa: An Nhiên).

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện việc cách ly và xét nghiệm đối với F0 và F1 như sau:

Đối với bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 10, nếu có kết quả xét nghiệm dương tính thì tiếp tục cách ly điều trị 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm lại vào ngày thứ 7; nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì kết thúc điều trị (cấp giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19); tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày tiếp theo.