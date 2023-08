Hải Phòng: Đi giải quyết mâu thuẫn của bố vợ, con rể bị đâm tử vong

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 19h ngày 27/8 tại thôn Hà Nhuận 2, xã An Hoà. Nạn nhân được xác định là anh N.V.H (SN 1982, trú xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng).

Sáng 28/8, lãnh đạo xã An Hoà (An Dương, Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Ảnh minh hoạ.

Theo lãnh đạo xã An Hoà, khoảng 1 tháng trước, ông Trần Văn Can làm công tác điều tiết nước, không may để nước tràn vào ruộng nhà ông Lê Văn Học, hai bên xảy ra mâu thuẫn.