Hải Phòng: Công an nổ súng trấn áp nhóm thanh niên mang dao, kiếm đi hỗn chiến

Sáng 24/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân khởi tố vụ án, bắt giữ 14 thanh niên trong 2 nhóm người mang dao, kiếm đuổi đánh nhau về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hai nhóm này gồm nhóm "Đông Hải" có khoảng 11 người do Phùng Thanh Tú (SN 2004, trú phường Nam Hải, Hải An, Hải Phòng) cầm đầu và nhóm "An Đồng" có khoảng 30 người do Phùng Đức Huy (SN 2006, trú tại xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng) cầm đầu.