Hải Phòng chuyển cấp độ dịch từ vùng đỏ sang vùng cam

Hiện TP Hải Phòng vẫn còn 6/15 quận, huyện là vùng đỏ gồm: quận Hồng Bàng, Dương Kinh, Lê Chân, Đồ Sơn và huyện An Dương, Kiến Thuỵ.

Huyện đảo Bạch Long Vỹ vẫn thuộc cấp độ 1 - bình thường mới trong khi các quận, huyện còn lại của thành phố (quận Ngô Quyền, Hải An, Kiến An; huyện Thuỷ Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Cát Hải) thuộc cấp độ 3 - nguy cơ cao.