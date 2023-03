Hải Phòng: Chồng sát hại vợ, chém bố mẹ vợ trọng thương

Tối 2/3, thông tin với PV VTC News, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ án mạng do người đàn ông ra tay sát hại vợ rồi chém bố mẹ vợ trọng thương ở xã An Hưng (An Dương).