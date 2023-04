Hai phân khúc bất động sản ‘âm thầm’ tăng giá ở Hà Nội

Dù vậy, nguồn cung vẫn tiếp tục tăng trưởng. Tính đến hết quý I, tổng diện tích sàn văn phòng cho thuê ở Hà Nội lên tới 1,6 triệu m2, tăng 1,3% theo quý và tăng 2,1% theo năm. Trong đó, ba tháng đầu năm có thêm khoảng 21.471 m2 được chào thuê, khi tòa nhà Lancaster Luminaire (Đống Đa) đi vào vận hành.

Tổng nguồn cung văn phòng hạng A và B cùng lượng hấp thụ thuần trong quý I tại Hà Nội. Ảnh: Cushman & Wakefield.



Trong bối cảnh này, lượng hấp thụ thuần rơi vào khoảng 18.600 m2 sàn, chủ yếu nhờ hoạt động thuê của những khách hàng lớn, nhất là tại những tòa nhà chất lượng cao nằm ở khu vực ngoài trung tâm.

Do đó, tỷ lệ lấp đầy ở phân khúc hạng A đạt 77%, tăng 2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 7,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thuê trung bình đồng thời tăng 1,3% so với quý trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 32 USD /m2/tháng. Điều này cho thấy nguồn cung chất lượng cao vẫn tương đối vững vàng trước những biến động kinh tế gần đây.

Ngược lại, văn phòng hạng B có tỷ lệ lấp đầy dừng ở mức 94%, giảm 0,7 điểm phần trăm so với quý IV/2022 và giảm 0,8 điểm phần trăm theo năm. Khách thuê phân khúc này có xu hướng giữ nguyên, thậm chí giảm diện tích thuê văn phòng và di dời đến các tòa nhà khác nhằm tiết kiệm chi phí vận hành.