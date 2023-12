Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam bị bắt sau 3 ngày vượt ngục

Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2 (đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên) rạng sáng 9/12, hai phạm nhân Phan Công Thành (1987, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (1984, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) đã bị bắt giữ.

Trước đó, để truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn trên địa bàn, chiều 7/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định huy động hơn 2.000 CBCS gồm các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm.

Cùng với đó, tổ chức chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo các đối tượng không lẩn trốn ra khỏi địa bàn.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 15h ngày 6/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).