Hai nữ tỷ phú Selena Gomez và Taylor Swift nguội lạnh

Selena Gomez hẹn hò với nhạc sĩ Benny Blanco từ mùa hè năm 2023. Taylor Swift cũng xác định với cầu thủ Travis Kelce của đội Kansas City Chiefs vào cùng thời điểm.

Bạn trai của hai ngôi sao không có nhiều điểm chung dẫn đến họ không cố gắng liên kết cả 4 với nhau dưới hình thức hẹn hò chung.

“Mỗi người đều tập trung vào sự nghiệp và các mối quan hệ của mình. Cuối cùng, cả hai đều hạnh phúc vì họ đều tìm thấy tình yêu cùng một lúc. Họ biết rằng việc hẹn hò đôi là điều không thể xảy ra vì bạn trai của họ thực sự không có gì để nói cả”, nguồn tin nhấn mạnh.



Tình yêu khiến tình bạn giữa Selena và Taylor có phần bị xao lãng.

Tình bạn có thực sự nguội lạnh?

Tuy nhiên, nguồn tin thứ hai bác bỏ nhận định tình bạn giữa Taylor và Selena nguội lạnh. Người này cho rằng đôi bạn chỉ đơn giản là quá bận rộn với sự nghiệp thành công và các mối quan hệ của mình.

"Cuộc sống, theo một cách tốt đẹp, là lý do khiến Taylor và Selena không còn thường xuyên đi chơi với nhau nữa. Taylor đang trong chuyến lưu diễn lớn nhất từ ​​trước đến nay và cố gắng cân bằng giữa công việc và gặp gỡ Travis. Selena cũng bận rộn với Only Murders in the Building và mối quan hệ của cô ấy với Benny. Không có đủ thời gian trong ngày để họ có thể ở bên nhau", người trong cuộc nói.