Hai nữ sinh lớp 11 truy đuổi, đạp ngã xe bọn cướp lấy lại ĐTDĐ bị giật

Do té va chạm mặt đường gần 10m, em B.N bị nhiều vết thương chân tay, được gia đình kịp thời đưa đến y tế khám và điều trị. “Thường ngày cháu rất sợ va chạm mạnh, tính tình nhút nhát, ít đi ra đường, chỉ ngoài việc đi học. Vậy mà bạn nó mất tài sản, nó dám đạp xe của bọn cướp, còn dám quay lại giật cái điện thoại mà tên cướp đang cầm”, mẹ em B.N chưa hết bàng hoàng kể lại.

Sáng ngày 1/3, thầy Nguyễn Hữu Đức-chủ nhiệm lớp 11 của hai nữ sinh cho biết: "Thông tin hai học sinh của lớp té ngã xe khi giật lại điện thoại bị cướp giật đã được nhà trường biết sáng nay. Do vết thương khá nặng, hai em đều xin nghỉ học điều trị, chúng tôi đã gọi điện hỏi thăm, sau đó đến gia đình gặp động viên các em. Hành động dũng cảm đạp té ngã xe bọn cướp như trên clip ghi lại, tôi chỉ mới biết và sẽ báo Ban giám hiệu".

Sáng cùng ngày, công an xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa) cho biết, nghi phạm bị bắt bước đầu khai tên Xí Được (SN 2000, ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp giật trên. Vụ việc đang được công an xã lấy lời khai ban đầu chuyển cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa thụ lý theo thẩm quyền.

Theo congan.com.vn