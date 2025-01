Hai nhân vật 'khủng' lần đầu tiên tham gia Táo quân là ai?

Táo quân 2025 lần đầu có sự góp công của 2 nhân vật cực "oách", một người là tiến sỹ, NSƯT, hiệu phó trường đại học, một người vốn đình đám trong "làng"truyền hình. Táo quân 2025 là show truyền hình Tết đang được hàng triệu khán giả mong chờ. Chương trình năm nay được Đài Truyền hình Việt Nam giao cho VTV3 tổ chức sản xuất chứ không phải do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện như nhiều năm trước. Điều này khiến Táo quân 2025 được mong đợi là sẽ có nhiều khác biệt thú vị.

Ê-kíp sản xuất Táo quân 2025. Táo quân 2025 không chỉ có sự thay đổi về diễn viên (hai gương mặt trụ cột là Xuân Bắc, Công Lý sẽ không tham gia, nhân vật Nam Tào, Bắc Đẩu sẽ do người khác đảm nhiệm) mà vài vị trí quan trọng trong ê-kíp sản xuất cũng đổi mới. Chương trình năm nay sẽ có sự xuất hiện của Tiến sỹ, NSƯT Bùi Như Lai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và nhà báo, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, Phó trưởng Ban Sản xuất các chương trình Giải trí - VTV3. Hai gương mặt đáng chú ý tham gia vào quá trình sản xuất của Táo quân 2025. NSƯT Bùi Như Lai làm đạo diễn Táo quân 2025 Tiến sỹ, NSƯT Bùi Như Lai có lẽ là gương mặt gây bất ngờ nhất trong đội ngũ hùng hậu tham gia sản xuất Táo quân 2025. Theo thông tin ban đầu, anh đảm nhận vai trò đạo diễn của chương trình truyền hình được mong đợi nhất dịp Tết Nguyên đán này. Bùi Như Lai là cái tên được đánh giá cao trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh. Anh từng là trưởng đoàn kịch tại Nhà hát Tuổi trẻ, Trưởng khoa Sân khấu và hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

NSƯT Bùi Như Lai. NSƯT Bùi Như Lai từng được trao danh hiệu Tài năng trẻ sân khấu năm 2003 với vai chính Edip trong vở Edip làm vua. Anh còn được chọn tham gia khóa học Nâng cao sáng tạo của con người do Nhà hát David Glass (Anh) phối hợp với Việt Nam tổ chức, kéo dài 3 năm. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nghệ thuật của NSƯT Bùi Như Lai. Những trải nghiệm từ khóa học đã thay đổi tư duy nghệ thuật của anh. Nghệ sỹ nói rằng trong 3 năm đó, anh học thêm được về kỹ năng diễn xuất, khả năng quản lý cũng như cách khai thác những đề tài tiếp cận cộng đồng xã hội. NSƯT Bùi Như Lai là đạo diễn của nhiều vở kịch gây tiếng vang. Ở Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 5 năm 2022, anh giành Huy chương Vàng với vở Đến bờ bên kia (tác phẩm của cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp), Huy chương Bạc cho vở Edip làm vua...Anh cũng thể hiện rõ dấu ấn của mình khi dựng các vở diễn gắn với những phận người phải chịu đựng nhiều đau khổ, oan trái, đắng cay, hay mang thông điệp kêu gọi cộng đồng chia sẻ, bỏ kỳ thị, đón nhận, bao dung với những con người từng có quá khứ tội lỗi, giờ mang trong mình bệnh tật. NSƯT Bùi Như Lai bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ năm 2021. Anh được Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba.

NSƯT Bùi Như Lai khi đóng phim "Dưới bóng cây hạnh phúc". Thành công chủ yếu của Bùi Như Lai thuộc về lĩnh vực sân khấu và giảng dạy, nhưng anh cũng không phải là gương mặt xa lạ với khán giả truyền hình. Nghệ sỹ từng gây ấn tượng mạnh với người xem qua vai Tố trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc. Về việc nhận vai phụ trong phim truyền hình, anh chia sẻ với phóng viên VTC News: "Qua quá trình dài làm nghề diễn và giảng dạy, tôi luôn nói với các nghệ sỹ và sinh viên của mình rằng, không có vai diễn nào nhỏ cả, chỉ có người diễn viên nhỏ thôi. Vì thế khi tham gia một bộ phim, bất kỳ vai nào, dù chính hay phụ cũng đều là thách thức. Diễn viên cho dù xuất hiện thoáng qua hay vào vai thứ chính thì được đóng góp, được khán giả nhớ tới đã là thành công rồi. Hiện tại với cương vị Phó Hiệu trưởng Trường trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, nhiệm vụ chính của tôi là giảng dạy về diễn xuất trên sân khấu và điện ảnh. Nói thực, dạy diễn viên sân khấu, tôi không ngại lắm; nhưng nếu dạy diễn xuất truyền hình mà người thầy không có kinh nghiệm thực tế, không được cập nhật thì khó truyền đạt được cho sinh viên lắm. Chính vì lý do đó mà tôi quyết tâm tham gia phim truyền hình. Ngoài ra tôi cũng đã chờ đợi vai diễn phù hợp với mình, do đó khi được mời đóng vai Tố trong 'Dưới bóng cây hạnh phúc', tôi nhận lời". NSƯT Bùi Như Lai cho hay, khi đi thử vai Tố, anh bị đạo diễn từ chối với lý do không hợp vai. Tuy vậy, anh không tự ái mà quyết định thay đổi vẻ bề ngoài, thay đổi cách diễn xuất để thuyết phục đạo diễn. Cuối cùng, vai này được giao cho anh. Dù chỉ là vai phụ nhưng anh thực sự chinh phục được người xem. Rất nhiều bình luận tích cực dành cho diễn xuất của NSƯT Bùi Như Lai sau khi phim lên sóng. Lại Bắc Hải Đăng - nhân tố mới của Táo quân 2025 Bên cạnh NSƯT Bùi Như Lai, nhà báo Lại Bắc Hải Đăng cũng là nhân vật "có số có má" lần đầu tiên tham gia chương trình Táo quân 2025. Vai trò của anh hiện chưa được tiết lộ cụ thể. Một số nguồn tin cho rằng, anh sẽ là đầu mối tổ chức sản xuất. Với vai trò này, anh sẽ cùng ê-kíp thực hiện các khâu liên quan đến sân khấu, âm thanh, âm nhạc, phục trang, máy móc, thiết bị… để tiến tới ghi hình, dựng chương trình và phát sóng. Lại Bắc Hải Đăng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình từ nhiều năm qua. Anh là con trai duy nhất của nhà báo kỳ cựu Lại Văn Sâm, từng tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại Hà Nội, sau đó du học tại Australia lấy bằng thạc sỹ chuyên ngành truyền hình.

Lại Bắc Hải Đăng là con trai của nhà báo Lại Văn Sâm. Lại Bắc Hải Đăng bắt đầu làm việc tại VTV với vai trò người dẫn chương trình Vườn cổ tích. Đến năm 2007, anh được biết tới với cương vị đạo diễn truyền hình trong chương trình Rung chuông vàng. Đến nay, tên tuổi của anh được "bảo chứng" qua hàng loạt chương trình: Đồ rê mí, Ai là triệu phú, Giọng hát Việt nhí, Điều ước thứ bảy… MC Lại Văn Sâm từng nói, Lại Bắc Hải Đăng phải chịu nhiều thiệt thòi khi là con trai của một "cây đa cây đề" trong làng truyền hình: "Nếu nó không phải là con tôi thì nó thăng tiến từ lâu rồi. Điều này tôi nói rất thật. Tôi không bao giờ cho mình là gì ghê gớm nhưng tôi vẫn nói nếu không phải là con tôi thì nó đã tiến xa. Nó là một đứa rất được". Hiện tại, Lại Bắc Hải Đăng giữ chức Phó trưởng Ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3).

