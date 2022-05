Hai nhà khoa học được vinh danh giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022

PGS.TS Nguyễn Thị Lệ Thu (Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM) chuyên về hoá học. Bà được vinh danh với công trình "Tailoring the Hard−Soft Interface with Dynamic Diels-Alder Linkages in Polyurethanes: Toward Superior Mechanical Properties and Healability at Mild Temperature" xuất bản trên tạp chí Chemistry of Materials năm 2019.

Đây cũng là năm thứ 3, Giải thưởng Tạ Quang Bửu vinh danh một nhà khoa học nữ.