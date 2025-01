Hai nhà du hành bị mắc kẹt trên Trạm Vũ trụ Quốc tế nhiều tháng

Hai nhà du hành Williams và Wilmore đã lên ISS bằng tàu Starliner vào tháng 6/2024 và lẽ ra chỉ ở lại trạm 8 ngày, nhưng bị “mắc kẹt” ngoài không gian do các vấn đề kỹ thuật của tàu Starliner. Ngày 8/1, hai nhà du hành Butch Wilmore và Suni Williams bị “mắc kẹt” trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) nhiều tháng qua cho biết họ không cảm thấy bị bỏ rơi và được cung cấp đầy đủ thực phẩm. Trong cuộc gọi với các quan chức Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), bà Williams bày tỏ tinh thần lạc quan dù phải lưu lại trong không gian lâu hơn dự kiến. Bà chia sẻ rất vui vì được làm việc tại ISS và không có cảm giác bị bỏ rơi. Tương tự, ông Wilmore cũng thể hiện tinh thần tích cực và trấn an mọi người về các điều kiện ăn ở. Ông cho biết họ được cung cấp thực phẩm đầy đủ và điều kiện sống phù hợp trong không gian. Hai nhà du hành Williams và Wilmore đã lên ISS bằng tàu Starliner (Boeing chế tạo) vào tháng 6/2024 và lẽ ra chỉ ở lại trạm vũ trụ này 8 ngày. Tuy nhiên, 2 người đã bị “mắc kẹt” ngoài không gian do các vấn đề kỹ thuật của tàu Starliner. Kế hoạch trước đó của NASA là đưa họ trở lại vào tháng 2/2025. NASA đã thay đổi kế hoạch và dự kiến chuyến bay có người lái tiếp theo, mang mã hiệu Crew-10, sẽ được triển khai sớm nhất là vào tháng 3/2025. Với lịch trình mới, thời gian lưu trú của hai nhà du hành này sẽ kéo dài thêm ít nhất một tháng, nâng tổng thời gian ở lại ISS của họ lên gần 10 tháng./.