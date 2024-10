Hai người tử vong trong bão Trà Mi tại Thừa Thiên Huế

Tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận 2 trường hợp tử vong do ảnh hưởng của bão Trà Mi, trong đó 1 người bị nước cuốn trôi khi đi qua đường ngập và 1 trường hợp đuối nước tử vong lúc đi bắt cá. Chiều 27/10, lãnh đạo UBND xã Hương Phong (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), cho biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn trôi khi đi qua đoạn đường ngập nước trên địa bàn. Khoảng 13h cùng ngày, người đàn ông nói trên điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 49 hướng xã Quảng Công - Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), khi đến đoạn ngập sâu thuộc địa phận xã Hương Phong, không may bị nước cuốn trôi, mất tích. Sau hơn 2 giờ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Theo lãnh đạo UBND xã Hương Phong, nạn nhân sinh năm 1972 (trú tại phường Đông Ba, thành phố Huế). Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm nạn nhân mất tích khi đi bủa lưới bắt cá trong lúc xảy ra mưa bão (Ảnh: Công an cung cấp). Cùng ngày, lực lượng chức năng và người nhà đã tìm thấy thi thể ông L.P.T. (SN 1980, trú thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) tại một khu đầm gần nhà nạn nhân. Khoảng 11h cùng ngày, ông T. ra khu đầm phía trước nhà để giăng lưới bắt cá. Khi không thấy ông T. về, người nhà trình báo với lực lượng chức năng nhờ phối hợp tìm kiếm. Để ứng phó với bão Trà Mi, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành thông báo, yêu cầu người dân trên địa bàn toàn tỉnh không ra đường từ 7h ngày 27/10. Đến 15h cùng ngày, cơ quan chức năng mới thông báo cho người dân đi lại bình thường, đồng thời khuyến cáo nâng cao cảnh giác, chủ động tránh trú đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa to, gió lớn.