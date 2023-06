Hai người bất ngờ hôn mê sâu sau bữa ăn trưa

Sau 24 giờ điều trị tích cực, đến thời điểm hiện tại, hai bệnh nhân đã thoát nguy cơ tử vong, chỉ số sinh tồn ổn định, có ý thức phản xạ cơ, tay chân đáp ứng y lệnh của bác sĩ.

Đây là hai trường hợp bệnh nhân ngộ độc so nguy kịch trong số các trường hợp ngộ độc so Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận từ đầu năm đến nay. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thế Hưng, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết độc tố so biển tác động mạnh lên thần kinh (đặc biệt là liệt), ngoài ra còn ảnh hưởng đến tim mạch và tiêu hóa.