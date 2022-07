Hai nghệ sĩ người Việt bị tố hiếp dâm có thể phải đối diện bản án nào?

Trong thế giới phương Tây, điều luật "only yes means yes" được đánh giá là điều luật tiến bộ và bảo vệ cho phụ nữ trong vấn nạn xâm hại tình dục (Ảnh minh họa: New Frame).

Về luật "only yes means yes" tại Tây Ban Nha

Tháng 5 năm nay, nhà chức trách Tây Ban Nha bước đầu thông qua dự luật liên quan tới định nghĩa về sự đồng thuận trong quan hệ tình dục. Truyền thông và công chúng phương Tây thường gọi điều luật này với tên chung là "only yes means yes" (tạm hiểu: chỉ khi nói đồng ý mới có nghĩa là đồng ý).

Hiện tại, nhà chức trách Tây Ban Nha vẫn đang tiếp tục các bước bỏ phiếu để quyết định việc có chính thức đưa dự luật này vào trong thực tế hay không. Điều luật "only yes means yes" đã được nhà chức trách Tây Ban Nha bắt đầu đưa ra cân nhắc kể từ năm 2021.

Trong thế giới phương Tây, điều luật "only yes means yes" được đánh giá là điều luật tiến bộ và bảo vệ cho phụ nữ trong vấn nạn xâm hại tình dục. Cụ thể, tại Tây Ban Nha, trước đây, những người muốn tố cáo việc mình bị tấn công tình dục, sẽ buộc phải đưa ra được những bằng chứng chứng minh rằng có yếu tố bạo lực xảy ra trong quá trình họ bị tấn công tình dục.

Điều này khiến nhiều nạn nhân rơi vào thế khó bởi nếu dấu hiệu của bạo lực và sự kháng cự không để lại những vết tích hay những bằng chứng rõ ràng, kẻ gây án hoàn toàn có thể thoát tội hoặc chỉ phải chịu một tội nhẹ hơn.

Việc xử lý tội phạm tình dục dựa trên những bằng chứng cho thấy sự xuất hiện của yếu tố bạo lực, của sự kháng cự... đã từng làm dấy lên tranh cãi trong dư luận Tây Ban Nha trước đây.

Điều luật "only yes means yes" sẽ giúp bảo vệ phụ nữ khi họ lên tiếng tố cáo tội phạm tấn công tình dục. Theo đó, điều luật "only yes means yes" yêu cầu sự đồng thuận trong quan hệ tình dục phải được biểu đạt một cách rõ ràng, chắc chắn, không phải bằng những sự đồng thuận mơ hồ do một bên quy chụp và tự cho rằng "như thế đã là đồng ý".

Trước đây, trong một số vụ việc, bị cáo thường cho rằng sự im lặng của nạn nhân hay việc nạn nhân không phản kháng lại một cách dữ dội chính là cách biểu đạt... sự đồng thuận. Nhưng với điều luật "only yes means yes", chỉ có sự lên tiếng một cách rõ ràng, khẳng định sự thuận tình mới được xem là sự đồng thuận.

Mọi sự im lặng hay không phản ứng của nạn nhân đều là yếu tố vô giá trị khi người bị tố cáo lấy đó ra làm... bằng chứng bào chữa.