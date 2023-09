Hai nam diễn viên gạo cội Hàn Quốc qua đời

“Diễn viên quốc dân” Byun Hee Bong qua đời ở tuổi 81

Isplus đưa tin “diễn viên quốc dân” Byun Hee Bong qua đời vào sáng 18/9, hưởng thọ 81 tuổi. Nam diễn viên được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy năm 2019. Bệnh tình thuyên giảm nhưng ông không thể chiến thắng được bệnh tật sau khi tái phát.



Diễn viên gạo cội Byun Hee Bong qua đời ở tuổi 81 sau thời gian chống chọi bệnh tật. Ảnh: Isplus.

Byun Hee Bong ra mắt với tư cách diễn viên lồng tiếng trong đợt tuyển dụng lần thứ 2 của MBC năm 1966. Tiếp đó, ông mở rộng sự nghiệp với tư cách là diễn viên, thực hiện nhiều hoạt động trên truyền hình trong hơn 50 năm. Suốt quá trình đó, diễn viên để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả khi xuất hiện trong các tác phẩm như My Girlfriend Is Gumiho, Pinocchio… và dự án của đạo diễn Bong Joon Ho như Dog Of Flanders, Memories of Murder, The Host, Okja.

Ông đã trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình Mr. Sunshine và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Sự thật này đã nam nghệ sĩ tiết lộ trên chương trình giải tríNiger Charm của tvN phát sóng năm 2019 và nhận được sự động viên của nhiều khán giả.