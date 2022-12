Hai năm đi tìm câu hỏi: Sao con ăn giò 65.000 đồng/kg?

(Dân trí) - Gần 2 năm qua, chị Thảo và rất nhiều phụ huynh vẫn đau đáu câu hỏi vì sao các con ăn loại giò 65.000 đồng/kg. Đến nay, họ chưa nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Sự việc hàng trăm học sinh bị ngộ độc thực phẩm, trong đó một học sinh 6 tử vong xảy ra tại Trường iSchool Nha Trang (Khánh Hòa) trở thành nỗi ám ảnh về an toàn thực phẩm trong trường học thời gian qua. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định tại điều 317 Bộ luật hình sự, xảy ra tại trường iSchool Nha Trang.

Chỉ vài ngày sau sự việc trên, tại Tiền Giang, 16 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trãi, TP Mỹ Tho nhập viện vì có các biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy... sau khi ăn bánh, dưa hấu, uống sữa tại trường.

Không phải lề đường, vỉa hè mà học sinh có thể ảnh hưởng sức khỏe, ngộ độc vì thực phẩm kém chất lượng ngay trong trường học với đủ các quy trình, kiểm soát. Rất nhiều gia đình đang phải sống chung trong nỗi lo sợ về an toàn thực phẩm trường học ảnh hưởng hàng ngày đến sức khỏe của con trẻ.

Trường iSchool Nha Trang (Khánh Hòa) nằm viện sau vụ ngộ độc.

Các con chúng ta đã và đang ăn gì vào người?

Đọc thông tin học sinh tử vong vì ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường học, chị Lê Thanh Thảo (tên nhân vật đã được thay đổi) luôn trăn trở. Bởi, gần 2 qua, chị và nhiều phụ huynh đã đi tố cáo khắp nơi, hỏi khắp nơi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Chị Thảo là một trong nhiều phụ huynh tham gia đấu tranh về vấn đề an toàn thực phẩm xảy ra cuối năm 2020 tại Trường tiểu học Trần Thị Bưởi, TP Thủ Đức, TPHCM, quận 9 cũ.

Nhiều phụ huynh Trường tiểu học Trần Thị Bưởi, Thủ Đức, TPHCM từng có hành trình dài đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Vì sao các con ăn loại giò 65.000 đồng/kg?" (Ảnh: Hoài Nam)

Với tiền ăn 30.000 đồng cho bữa trưa và bữa xế ở thời điểm đó, chưa kể phụ huynh phải đóng tiền phục vụ bán trú, phục vụ vệ sinh 230.000 đồng/tháng nhưng học sinh thường xuyên than đói. Bữa ăn lèo tèo chỉ một chút cơm, ít thức ăn hay vài cọng nui với chút thịt bằm.

Sau cái đói, phụ huynh còn ghi nhận nhiều điều đáng lo lắng hơn khi giám sát thực phẩm đưa vào nấu ăn trong trường. Đó là những củ cà rốt dập nát được đưa vào trường, những bó rau cải đã thối, những can tương ớt, nước tương không nhãn hiệu; bếp ăn cáu bẩn, đen thui...