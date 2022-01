Hai mỹ nữ tên Trinh: Thanh xuân nhiều tai tiếng, giờ ăn chay niệm Phật

Nhiều năm rời xa showbiz, Việt Trinh đã chọn một lối sống thanh tịnh và thói quen ăn chay. Cô tâm sự: "Ngày xưa với tôi hạnh phúc là được mặc đẹp, đi xe hơi, ở nhà lầu. Tôi rất háo thắng, lúc nào cũng muốn hơn người. Khi đến với đạo Phật, tôi có pháp danh Diệu Thiện, buông bỏ mọi sân si, xa hoa, tránh xa tiệc tùng, không níu kéo hào quang. Tôi thu gọn cuộc sống lại và sống bình lặng.

Hạnh phúc của tôi bây giờ rất đơn giản - được ăn trái cây, cọng rau do chính mình trồng. Tôi dành thời gian để cảm thụ mọi thứ. Ví như khi ngồi thiền, nghe tiếng gió xào xạc, chiếc lá vú sữa lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Sau một giấc ngủ ngon, tôi hạnh phúc nhận ra tất cả bộ phận trong cơ thể đều khỏe mạnh. Thời dịch, tôi có cảm giác sung sướng khi bước vào ngôi nhà của mình dù nó chẳng phải biệt thự cao sang, được nằm trên chiếc giường gỗ tôi giữ gìn hơn 10 năm qua. Với tôi hạnh phúc xảy ra xung quanh chúng ta chứ không phải đi tìm kiếm ở đâu đó xa xôi".

Mới đây nhất Việt Trinh tuyên bố giải nghệ, không bao giờ đóng phim để tập trung chăm sóc con đang ở tuổi dậy thì.

Chia sẻ của diễn viên Việt Trinh

An Ngọc