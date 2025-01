Hai mẫu ô tô cũ tuổi cao, kích thước nhỏ nhưng giữ giá không tưởng

Hai mẫu ô tô cũ dưới đây đã trên 10 năm tuổi và có kích thước nhỏ bé chỉ phù hợp với giao thông đô thị, nhưng giá bán lại vẫn không hề rẻ dù rất kén khách Việt. KIA Ray 2012 giá 445 triệu đồng KIA Ray là một mẫu xe đô thị của Hàn Quốc, đã gây chú ý tại Việt Nam không phải vì số lượng xe lăn bánh trên đường phố mà bởi những giá trị độc đáo mà nó mang lại. Mặc dù không được phân phối chính hãng tại Việt Nam và chỉ có xe nhập khẩu tư nhân, KIA Ray đến nay vẫn giữ giá thị trường đáng kể sau nhiều năm sử dụng. Điển hình như đời xe 2012 hiện vẫn được rao bán lên tới 445 triệu đồng, trong khi cách đây 12 năm, giá xe lăn bánh vào khoảng 520 triệu đồng. Như vậy, với mức rớt giá chỉ hơn 6 triệu đồng mỗi năm, chiếc xe KIA Ray bị nhiều người chê "ngáo giá" và gần như vô địch về mức độ giữ giá trên thị trường ô tô cũ. Tuy nhiên, KIA Ray dường như sinh ra không dành cho số đông khách Việt mà chỉ có số ít mới chấp nhận. KIA Ray thực sự khác biệt với phong cách ngoại hình độc đáo mang thiết kế tựa như một chiếc Kei-car Nhật Bản, sở hữu kích thước nhỏ gọn nhưng không gian nội thất rộng rãi. Chiều dài chỉ 3.595mm nhưng chiều cao đạt tới 1.700mm, cho phép không gian bên trong thoải mái dành cho gia đình, giống như một KIA Sedona thu nhỏ. Điều này đặc biệt hữu ích trong các đô thị đông đúc như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, nơi việc tìm kiếm chỗ đỗ xe và di chuyển trên đường phố chật hẹp là một thách thức. Một ưu điểm lớn khác của Kia Ray là khả năng tiết kiệm xăng. Với động cơ 1.0L cùng hộp số tự động 4 cấp, chiếc xe rất tiết kiệm nhiên liệu, tạo sự thoải mái cho những chuyến đi hàng ngày quanh thành phố. Mặc dù sức mạnh động cơ không quá ấn tượng, nhưng đủ để phục vụ nhu cầu đi lại thông thường và các chuyến dã ngoại gần. Vì vậy, sở hữu KIA Ray mang lại cảm giác đặc biệt và thu hút những người yêu thích xe có cá tính riêng. KIA Ray 2012 có ngoại hình "dị" nhưng nội thất cực kỳ linh hoạt. Ảnh: Thùy Giang Dù có nhiều ưu điểm, KIA Ray cũng có những hạn chế cần xem xét như thiết kế có phần không hợp mắt, không phù hợp với gu thẩm mỹ của số đông. Động cơ 1.0L cũng không phải là lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thường xuyên đi du lịch đường dài hoặc đòi hỏi công suất lớn. Xe không được phân phối chính hãng, nên việc tìm kiếm phụ tùng và bảo dưỡng có thể gặp khó khăn. Chủ xe thường phải săn lùng phụ tùng hoặc đặt hàng và chờ nhập khẩu, điều này có thể gây phiền phức cho người dùng. Ngoài ra, khả năng cách âm và độ êm ái không thể so sánh với các mẫu xe cao cấp hiện đại. Có thể nói, KIA Ray không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là một phần của phong cách sống, đặc biệt phù hợp với những người đã có xe lớn hoặc ô tô khác để đáp ứng các nhu cầu di chuyển đa dạng. Dù có những hạn chế, sức hấp dẫn từ diện mạo đặc biệt, khả năng tiết kiệm xăng và tính năng tiện ích trong không gian nội thất vẫn làm cho Kia Ray trở thành lựa chọn hợp lý cho gia đình sống tại đô thị. Toyota iQ 2009 giá 500 triệu đồng Toyota iQ là mẫu ô tô đô thị cỡ nhỏ hàng hiếm tại Việt Nam khi có kích thước của xe bao gồm chiều dài 2.985 mm, rộng 1.680 mm, cao 1.500 mm, chiều dài trục cơ sở dài 2.000 mm, nhỏ hơn cả dòng xe KIA Morning (3.595 x 1.595 x 1.490 m). Giai đoạn từ 2009-2013, xe được nhập khẩu từ châu Âu hoặc Nhật Bản thông qua các cửa hàng tư nhân với giá không hề rẻ, có thời điểm cả đăng ký lên đến 1,5 tỷ đồng. Hiện tại, đời xe 2009 đang được rao bán giá khoảng 500 triệu đồng, giảm 200 triệu đồng so với cách đây 2 năm. So với thời điểm nhập về cách đây 15 năm, mỗi năm xe mất giá khoảng 66 triệu đồng, cũng thuộc dạng giữ giá "khủng" so với giá trị sử dụng. Toyota iQ gây ấn tượng là mức tiêu hao nhiên liệu cực thấp, chỉ khoảng 4,7 lít/100 km khi dùng động cơ 1.0L kết hợp hộp số tự động CVT. Điều này khiến Toyota iQ trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc di chuyển hàng ngày trong thành phố mà không lo về chi phí nhiên liệu. An toàn cũng là một yếu tố mạnh mẽ của Toyota iQ. Với 9 túi khí và các hệ thống an toàn tiêu chuẩn như phanh ABS, kiểm soát ổn định, và phân bổ lực phanh điện tử, mẫu xe đảm bảo sự an toàn cao cho hành khách dù nhỏ bé và ít trang bị tiện nghi. Bên cạnh những ưu điểm, Toyota iQ vẫn tồn tại nhiều nhược điểm không thể bỏ qua. Đầu tiên là xe sở hữu thiết kế siêu nhỏ 3 cửa với 4 chỗ ngồi theo kiểu 2+2, ghế sau chỉ thích hợp cho trẻ nhỏ hoặc người lớn có khổ người nhỏ, thêm vào đó, khoang hành lý cũng hạn chế khi hàng ghế sau không gập lại, khiến nó khó phù hợp cho gia đình đông người hoặc những chuyến đi xa cần không gian chứa đồ rộng rãi. Toyota iQ 2009 có kích thước bên ngoài và bên trong đều nhỏ bé. Ảnh: Đào Việt Đức Nội thất của xe được đánh giá là khá nghèo nàn, với các trang bị tiện nghi không nhiều, chỉ tương đương với những phiên bản giá rẻ nhất của các dòng xe mới hiện nay. Điều này có thể làm mờ nhạt trải nghiệm người dùng, nhất là khi giá xe rất cao cả khi mới lẫn đã qua sử dụng. Vậy tại sao Toyota iQ vẫn giữ giá cao? Có thể lý giải rằng, bên cạnh việc tiết kiệm nhiên liệu, thì sự hiếm có và độc đáo của mẫu xe này là một yếu tố làm tăng giá trị. Nó phục vụ cho một nhóm khách hàng đặc thù: Những người yêu thích sự độc đáo, linh hoạt và an toàn. Thêm vào đó, vì là xe nhập khẩu từ châu Âu hoặc Nhật Bản, chất lượng và độ bền của xe thường được đánh giá cao hơn, phần nào đảm bảo giá trị lâu dài của Toyota iQ. Tuy nhiên, với số tiền lớn dành cho một chiếc ô tô đã có tuổi đời hơn một thập kỷ, vẫn có nhiều lựa chọn hấp dẫn khác như MINI Cooper, Toyota Camry hay Mercedes-Benz C200 có tuổi đời và tương đương giá, nhưng đem lại trải nghiệm cao cấp và không gian sử dụng hợp lý hơn.