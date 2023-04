Hai loại bệnh truyền nhiễm tấn công nhiều trẻ em Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Ngày 3/4, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 24 đến 31/3), thành phố ghi nhận 166 ca mắc thủy đậu (tăng gần gấp đôi so với tuần trước).

Một số chùm ca bệnh thủy đậu tại các trường mầm non, tiểu học cũng xuất hiện gồm: Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) có 20 ca; Trường Mầm non Chu Minh (huyện Ba Vì), Trường Mầm non Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, có 12 ca; Trường Mầm non Trung tâm xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ) có 9 ca...

Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 800 ca mắc thủy đậu (cùng kỳ năm 2022 chỉ có 11 ca), chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Cơ quan CDC Hà Nội dự báo, thời tiết giao mùa như hiện nay, bệnh thủy đậu thường có xu hướng gia tăng.

Tại một số tỉnh miền Bắc như Lào Cai hay Bắc Kạn, ca bệnh thủy đậu cũng có xu hướng gia tăng. Theo số liệu thống kê từ CDC Lào Cai, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận gần 400 ca mắc thủy đậu. Riêng phường Kim Tân, TP Lào Cai, ghi nhận gần 50 ca mắc.