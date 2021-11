Hai lần đổ vỡ hôn nhân, NSƯT Thanh Quý: Tôi Không chờ hiệp sĩ nào nữa

Your browser does not support the video tag.

Thanh Quý trong trích đoạn phim 'Thương ngày nắng về'

NSƯT Thanh Quý trong vai bà Nga phim 'Thương ngày nắng về'.

Tôi thật sự cảm ơn 'ba cô con gái' Lan Phương, Minh Huyền, Ngọc Huyền

- Điều gì ở nhân vật bà Nga trong 'Thương ngày nắng về' mà NSƯT Thanh Quý tâm đắc nhất? Nếu để tự chấm cho nhân vật của mình, bà sẽ chấm mấy điểm?

Điều tôi tâm đắc nhất ở nhân vật bà Nga đó chính là người phụ nữ mạnh mẽ vượt lên trên hoàn cảnh, số phận dẫu luôn rơi nước mắt nhưng vẫn kiên cường bước tiếp, dẫu vất vả khổ sở vẫn giữ tấm lòng nhân hậu, hy sinh. Đó là một bà Nga “béo” theo tôi vừa gần gũi lại rất đặc biệt, một người phụ nữ đẹp. Với tính cách vừa dịu dàng tần tảo vừa mạnh mẽ và những câu nói chí lý hợp tình thì bà Nga tôi chấm 9/10 điểm đấy.