Hai lần bị tẩy chay vì phát ngôn, Hương Giang vẫn chưa sợ?

Cho đến khi xảy ra vụ việc "báo công an đến nhà antifan" năm 2020, Hương Giang chính thức bị tẩy chay lần thứ hai.

Nhiều người cho rằng hành động của Hương Giang là quá ngông, thậm chí cô còn muốn lập hẳn series Đến nhà antifan. Nhóm anti của Hương Giang sau đó có đến 200.000 thành viên.

"Hương Giang đừng quên bản thân chỉ mới sống lại cách đây hai năm", "Nữ hoàng đạo lý đã nổi giận, có đến được nhà từng người trong số 200.000 thành viên không?"... là một số bình luận của cộng đồng mạng.

Xóa video đến nhà antifan, ngừng làm host Người ấy là ai, Hương Giang lần thứ hai chờ ngày trở lại.

"Ở Việt Nam nhưng thích drama kiểu Thái?"

Sau khi sự việc antifan lắng xuống, Hương Giang trở lại với The Next Gentleman, sau đó là Đại sứ Hoàn mỹ và The New Mentor.

Ca sĩ chuyển giới được cộng đồng mạng cho là "mát tay" khi liên tục quy tụ nhiều gương mặt gạo cội đồng ý trở lại game show, trước là Hà Anh - Xuân Lan, gần đây là Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng và Lan Khuê.

Tại The New Mentor, nhiều người cho rằng Hương Giang đang cố tình kích, tạo drama kiểu The Face Thái.

Câu nói Game on, hành động đập muỗi khiến khán giả nhớ tới hành động của Bee Namthip tại chương trình The Face Thái Lan.