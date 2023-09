Hai kẻ cướp tiệm vàng ở Khánh Hoà là nam giới, đội tóc giả ngụy trang

Sau khi gây án, hai kẻ chạy xe máy tẩu thoát về hướng Cam Ranh – Bắc Ái, Ninh Thuận (theo hướng Quốc lộ 27B).

Hai kẻ cướp tiệm vàng đi xe máy dáng Yamaha Sirius màu đỏ hoặc cam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan chức năng và người dân khi thấy hai nghi phạm trên thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 80, đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại 0935.867.676 (điều tra viên Nguyễn Quốc Bình) hoặc báo cơ quan công an gần nhất.

Như VTC News đưa tin, khoảng 17h23 ngày 23/9, hai tên cướp đi xe máy, mang theo vật giống súng, búa xông vào tiệm vàng Kim Khoa.