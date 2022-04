Hài hước mẹ đưa con tới nhầm trường mẫu giáo ngày đầu đi học trở lại

"Buổi sáng rất đông học sinh nên các cô không kịp kiểm tra chính xác. Tôi đọc tên cháu thì được cô ghi tên vào giấy và dán lên người trước khi đưa lên lớp", chị A. cho hay.

Khoảng 10h30 sáng, chị A. đã tới trường mầm non Ánh Dương đón con. Tại đây, các cô giáo trường mầm non Ánh Dương cho biết, các cô giáo đã tìm lớp cho con chị A. nhưng không thấy lớp nào có tên. Trước đó, các cô giáo tại trường mầm non Khương Đình cũng đã đi tìm con chị A. nhưng không thấy. Sự việc đã khiến cả 2 trường mầm non náo loạn trong buổi sáng đầu tiên các cháu trở lại trường.

Trao đổi nhanh với trường mầm non Ánh Dương thì được biết, sự việc có xảy ra, chị A. đã tới đón con về từ sáng.