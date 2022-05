Hãi hùng tài xế bị thanh sắt công trình rơi trúng, đâm xuyên đầu

Vài phút sau, xe cứu thương cùng đội ngũ nhân viên y tế đến và tiến hành sơ cứu cho nạn nhân. Tài xế Grab được đưa vào bệnh viện cấp cứu cùng với "hung thủ" còn dính chặt ở trên đầu.

Clip hiện trường sau khi xảy ra sự cố

Theo lời nhân chứng ở hiện trường, lúc đưa nạn nhân lên xe cứu thương thấy mắt vẫn mở, tay vẫn cử động và ôm tai, giữ thanh sắt.