Hãi hùng khoảnh khắc tay không đánh nhau với cá sấu để cứu người

Cá sấu là một trong những động vật săn mồi nguy hiểm hàng đầu trong tự nhiên. Với sức mạnh và kỹ năng của mình, chúng có thể tấn công và quật ngã bất kỳ con vật nào, dù ở trong môi trường tự nhiên hay nuôi nhốt.

Mới đây, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh con cá sấu có kích thước lớn tấn công một người phụ nữ rồi suýt chút nữa lấy mạng của cô đã khiến cộng đồng mạng kinh hãi.

Đoạn video bắt đầu với cảnh một gia đình đang vui vẻ tổ chức sinh nhật cho cậu con trai 5 tuổi và các bạn nhỏ ở một vườn thú.