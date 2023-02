Hãi hùng clip thanh niên cầm súng bắn người giữa ngã tư

Theo Tiền Phong đưa tin chiều 28/2, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, tại khu vực giao nhau giữa ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn đã xảy ra vụ nổ súng, khiến nhiều người hốt hoảng.

Đoạn clip cho thấy, thời điểm trên, 2 thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo mưa, đi xe máy màu đỏ. Khi tới ngã tư thì bất ngờ người ngồi sau, đã rút một vật giống súng bắn hướng về 1 thanh niên đang chạy xe máy theo phía sau.

Vụ việc xảy ra, khiến chiếc xe máy cùng thanh niên ngã xuống đường, nhiều người chứng kiến hốt hoảng. Sau đó, cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục diễn ra.