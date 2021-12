Your browser does not support the audio element.

Hãi hùng cảnh rắn hổ mang chúa quyết tử với trăn gấm (Video: Dailymail).

Đoạn video hiếm hoi được ghi lại vào ngày 9/12 tại tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền nam Thái Lan bởi những người qua đường, đã cho thấy trận chiến sinh tử "không đội trời chung" giữa loài rắn hổ mang chúa và trăn gấm.

Được biết, hai kẻ săn mồi đã vô tình đụng độ trong bụi rậm, trước khi quyết định lao vào nhau. Cả hai đều đã nỗ lực đấu tranh để giành ưu thế trong bối cảnh bị kéo vào cuộc đấu tay đôi sống còn.