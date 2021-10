Hãi hùng cảnh máy xúc bắt được con trăn 'khổng lồ' được cho là dài hơn 9m, có phải kỷ lục mới?

Con trăn bị bắt trên là một con trăn vua hay còn gọi là trăn gấm hoặc trăn mắt lưới châu Á (tên khoa học Python reticulatus ), là loài trăn đang nắm giữ kỷ lục loài bò sát dài nhất thế giới. Đã từng có con trăn dài gần 10m, bắt năm 1912, theo Mark O'Shea (2007): Boas and Pythons of the World .

Trong khi đó, loài trăn nắm kỷ lục nặng nhất thế giới là trăn xanh Nam Mỹ (tên khoa học: Eunectes murinus) cũng chỉ dài hơn 8,5m, nặng gần 227 kg. Mặc dù kém hơn trăn vua về chiều dài nhưng trăn Nam Mỹ lại có sức mạnh cơ bắp vượt trội hơn hẳn.

Một con trăn xanh Nam Mỹ dài 4,5 m có thể so sánh với một con trăn vua có chiều dài 7,4 m (theo Mark O'Shea, Boas and Pythons of the World, trang 55). Do đó, xét về mức độ nguy hiểm thì trăn vua ít nguy hiểm hơn so với trăn Nam Mỹ dù chúng đều có khả năng khiến con người tử vong.