Hãi hùng 'bể phốt lộ thiên' tra tấn người dân Hà Nội suốt hàng chục năm

Ngày 27/6, Công an TP Hà Nội cho biết, căn cứ kết quả điều tra, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng. Cơ quan CSĐT Công an thành phố cũng quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố vụ án Trộm cắp tài sản để điều tra, xử lý.