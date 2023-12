Hai học sinh trả lại tài sản cho nữ du khách Anh đánh rơi ở Quảng Bình

Một nữ du khách người Anh khi đi du lịch tại Quảng Bình không may đánh rơi điện thoại. Rất may 2 học sinh lớp 10 ở địa phương đã nhặt được và nhờ công an trả lại chủ nhân.

Ngày 19/12, lãnh đạo Công an thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa bàn giao chiếc điện thoại cho một du khách nước ngoài đánh rơi trong quá trình tham quan du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Người may mắn nhận lại tài sản là chị Siana Pundick, du khách đến từ nước Anh. Trước đó, chiếc điện thoại được 2 em Hoàng Thị Thùy Linh và Trần Quốc Bảo, học sinh lớp 10A12, Trường THPT Nguyễn Trãi, nhặt được trên đường đi học về, rồi mang đến nhờ cơ quan công an tìm chủ nhân để trả lại. Hai học sinh tại Quảng Bình đã liên hệ công an trả lại tài sản cho người đánh rơi (Ảnh: Cát Nhiên). Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Phong Nha xác minh, tìm kiếm người bị mất điện thoại. Quá trình rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn, lực lượng công an nhanh chóng liên hệ và trả lại điện thoại cho du khách đánh rơi. Thời gian qua, trên địa bàn thị trấn Phong Nha đã có rất nhiều du khách để quên hoặc đánh rơi các tài sản giá trị, được người dân thị trấn và nhân viên các điểm du lịch nhặt được, trả lại. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh con người, du lịch miền quê di sản Phong Nha - Kẻ Bàng đẹp hơn trong mắt du khách.