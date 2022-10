Hai học sinh tiểu học bị yêu râu xanh xâm hại trong nhà vệ sinh của trường

Trước đó, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học An Dương Vương (phường 2, TP Đà Lạt) cấp báo với Công an phường 2 về việc con của họ bị một gã đàn ông đưa vào phòng vệ sinh thực hiện hành vi đồi bại. Công an phường 2 đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt vào cuộc điều tra.