Hai gã đàn ông mời nữ du khách nước ngoài đi xe ôm rồi trộm tiền

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ Huỳnh Viết Thu (57 tuổi, trú tổ 15, khối Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, TP Hội An) và Đinh Xuân Hiếu (31 tuổi, trú tổ 10, khối An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an TP Hội An nhận tin báo của chị Shiri Sade (du khách nước ngoài) về việc bị 2 người chạy xe ôm trộm cắp tiền.