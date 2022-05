Hải Dương: Khởi tố kẻ cho vay nặng lãi với tổng số tiền gần 22 tỷ đồng

Chiều 17/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Xuân Kiên (SN 1985, trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với tổng số tiền cho vay gần 22 tỷ đồng.

Kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương xác định, năm 2017, Trần Xuân Kiên thuê ki-ốt ở phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) để mở dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính.