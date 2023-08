Hai diễn viên đình đám Park Seo Joon và Kim Da Mi hẹn hò?

Park Seo Joon sinh năm 1988 và là nam diễn viên được yêu thích nhờ hàng loạt vai diễn thành công trong các bộ phim như Fight For My Way, Thư Ký Kim Sao Thế?, She Was Pretty… Bên cạnh diễn xuất ấn tượng, Park Seo Joon còn thu hút khán giả với vẻ ngoài điển trai cùng cách hành xử lịch thiệp.

Nữ diễn viên Kim Da Mi sinh năm 1995 và nổi tiếng sau loạt phim Tầng Lớp Itaewon hay Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta. Kim Da Mi được xem là “tân binh khủng long” của làng điện ảnh Hàn Quốc khi được giới chuyên môn đánh giá cao và giành được nhiều giải thưởng ấn tượng.