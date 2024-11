Hai đại gia Việt chịu chơi mua bán tải điện Tesla Cybertruck, giá trên 5 tỷ đồng

Mẫu bán tải điện Tesla Cybertruck được một số đại gia Việt săn đón dù giá bán không hề rẻ khi ngang ngửa một số mẫu xe điện hạng sang trong nước. Thị trường ô tô điện tại Việt Nam ngày càng “nóng” khi hàng loạt hãng xe phân phối các mẫu xe điện mới, từ những thương hiệu đình đám như Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Porsche cho tới một số hãng xe mới tới từ Trung Quốc như BYD, Wuling,… Bên cạnh đó, một số đại gia chịu chơi hơn đã mua xe điện nhập Mỹ như Hummer EV, Ford Mustang Mach-E GT, Tesla Model S Plaid. Ảnh: Xuân Mạnh Mới đây, một đơn vị kinh doanh xe có tiếng đã đăng tải hình ảnh chiếc Tesla Cybertruck trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ. Đây là chiếc bán tải chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, đồng thời đến từ Tesla - thương hiệu xe điện chưa được phân phối chính hãng ở nước ta. Ảnh: Xuân Mạnh Theo tìm hiểu của VietNamNet, chiếc Cybertruck này đang thuộc sở hữu của một đại gia Sài Gòn, sở hữu ngoại thất màu bạc đặc trưng. Xe mang biển số Lào, với giá trị ước tính không dưới 200.000 USD (tương đương khoảng 5 tỷ VNĐ) do cách tính thuế xe nhập khẩu của quốc gia này thấp hơn Việt Nam rất nhiều. Ảnh minh họa Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng, một đại gia khác đã mạnh tay hơn khi mua chiếc Tesla Cybertruck màu đen và sẽ mang biển số Việt Nam. Xe đã có mặt ở nước ta và đang trong quá trình làm thủ tục đăng kiểm, đăng ký. Nếu đóng đầy đủ các loại thuế phí, có thể giá trị chiếc bán tải chạy điện này sẽ lên tới trên 5 tỷ đồng dù thuế tiêu thụ đặc biệt của ô tô điện chỉ vỏn vẹn 3%. Tesla Cybertruck là mẫu bán tải điện gây tranh cãi lớn về thiết kế khi lấy cảm hứng từ những bộ phim khoa học viễn tưởng, trong đó vỏ xe làm từ loại thép không gỉ và được nhà sáng lập thương hiệu này giới thiệu rằng có thể chống đạn. Dù chưa được kiểm chứng các thông tin trên nhưng mẫu xe này nhanh chóng bán chạy tại Mỹ chỉ sau gần 1 năm ra mắt toàn cầu. Nội thất xe thiết kế đơn giản như nhiều mẫu xe điện khác trên thị trường, với màn hình trung tâm kích thước lên tới 18,5 inch. Vô-lăng không mang hình tròn truyền thống, thay vào đó là kiểu dáng vuông vức như những chiếc phi thuyền trong phim viễn tưởng. Các tiện nghi cơ bản gồm hệ thống âm thanh 15 loa, sạc điện thoại không dây, trần kính toàn cảnh,… Phiên bản cao cấp nhất Cyberbeast của Tesla Cybertruck cho công suất tối đa lên tới 845 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 2,6 giây. Vận tốc tối đa ở mức 209 km/h nhưng phạm vi hoạt động của xe chỉ khoảng 515 km. Với bản dẫn động bốn bánh AWD, xe có thể đi được nhiều nhất 708 km. Ảnh: Xuân Mạnh Dù thiết kế và hiệu năng ấn tượng nhưng có ít đại gia Việt quan tâm đến mẫu xe bán tải điện này do giá bán khá cao. Trước đó, mẫu xe điện Ford Mustang Mach-E GT có giá bán lên tới hơn 5 tỷ đồng nhưng đến nay một trong hai chiếc ở Việt Nam đã giảm giá 2 tỷ đồng do không tìm được chủ nhân. Mẫu Tesla Model S Plaid với giá trên 7 tỷ đồng cũng chỉ xuất hiện vài chiếc ở nước ta. Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!