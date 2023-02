Hai đại gia bán lẻ xăng dầu thu hơn 1.100 tỷ mỗi ngày

Tính chung cả năm 2022, doanh thu thuần mà công ty xăng dầu này ghi nhận được là 104.279 tỷ đồng , tương đương hơn 285 tỷ đồng mỗi ngày. Lợi nhuận sau thuế đạt 726 tỷ đồng , giảm nhẹ so với năm ngoái và thấp hơn nhiều so với kết quả kinh doanh của Petrolimex.

Đáng chú ý, so với ông lớn Petrolimex, hàng tồn kho của PV Oil ở mức thấp chỉ 2.940 tỷ đồng , tăng nhẹ so với đầu năm và trích lập dự phòng giảm giá khoảng 22 tỷ đồng .

Lợi nhuận tăng do điều chỉnh giá cơ sở

Theo giải trình của Petrolimex, trong quý IV, lợi nhuận của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh xăng dầu tăng so với cùng kỳ do giá cơ sở đã được liên Bộ điều chỉnh kịp thời để phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và chi phí khâu tạo nguồn và lưu thông thực tế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng trong quý IV chủ yếu do cuối tháng 11/2022, tỷ giá có xu hướng giảm nên phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá khoảng 300 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ phát sinh lỗ 18 tỷ đồng .

Trong khi đó, PV Oil cho rằng lợi nhuận sau thuế 3 tháng cuối năm tăng do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn cùng kỳ làm tăng lợi nhuận. Còn lợi nhuận trước thuế giảm do sản lượng tiêu thụ tăng nhưng do giá hàng hóa, dịch vụ tăng đã làm ảnh hưởng đến các khoản chi phí hoạt động liên quan.

Hiện, tại thị trường Việt Nam, Petrolimex sở hữu hơn 50% thị phần kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, còn PV Oil chiếm khoảng trên 20%. Ngoài ra, đây cũng là hai doanh nghiệp có số lượng điểm bán, cây xăng nhiều nhất.