Hai cựu cán bộ công an bảo kê đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Quá trình điều tra, Đạt khai đã gặp Linh đặt vấn đề bảo kê đường dây đánh bạc này. Tuy nhiên, do Linh không có thẩm quyền nên đã trao đổi với ông V.T.D, (Trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (vào năm 2014 sau này là Cục phó) và được nhận lời.

CQĐT xác định ông D. có hành vi nhận hối lộ, nhưng ngày 4/5/2018 ông này đã chết nên không lấy được lời khai.

Do Đạt và các cựu cán bộ công an đều sử dụng nickname trong quá trình giao dịch, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về quản lý thông tin chủ thuê bao, chủ tài khoản trên các mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài nên không tìm được thông tin. Do đó, CQĐT đã khởi tố vụ án nhận hối lộ nhưng tách ra xử lý sau.

Hành vi đưa tiền để được một số cán bộ công an bảo kê của Đạt có dấu hiệu phạm tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, Đạt tự khai, giúp CQĐT làm rõ được tội phạm nên được miễn trách nhiệm hình sự.

