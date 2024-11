Hai cuốn sách ‘kỷ lục phát hành’ của SBOOKS được Bộ TT&TT tặng bằng khen

Trong Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia năm 2024, SBOOKS được trao tặng bằng khen Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho kỷ lục phát hành hai cuốn sách ‘Tư duy ngược’ và ‘Tư duy mở’. Bộ sách "Tư duy ngược" và "Tư duy mở" đạt kỷ lục phát hành năm 2024 là hai cuốn sách thuộc dòng phát triển bản thân, định hướng tư duy, thoát khỏi lối mòn suy nghĩ. Trong quá trình phát hành, bộ sách này đã nhận được rất nhiều lời khen tích cực từ độc giả, đặc biệt là độc giả trong độ tuổi từ 18 - 35. Tính đến tháng 10 năm 2024, SBOOKS đã đạt tới gần 3.000.000 (ba triệu) bản với hơn 300 tựa sách đủ mọi lĩnh vực. Ngoài ra, trong khuôn khổ bình chọn đề cử sách hay năm 2023 do Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn (Tạp chí của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện, cuốn sách “Đạo kinh doanh” của doanh nhân trẻ Nguyễn Anh Dũng đã lọt vào Top 10 quyển sách kinh doanh đáng đọc năm 2023. Tiếp tục tham gia giải đề cử sách hay năm 2024 của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn (Tạp chí của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), cuốn sách “Làm chủ số phận” của tác giả Nguyễn Anh Dũng được vinh danh. Trong bối cảnh con người có sự điều hướng nội tâm sâu sắc hơn, dành thời gian nhìn lại mình, cuốn sách “Làm chủ số phận” thực sự là một lựa chọn tâm đắc. Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024 diễn ra lúc 20h tối 29/11 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) nhằm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực đóng góp của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản, người làm sách, không ngừng quảng bá, thúc đẩy phát triển văn hóa đọc. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương khẳng định: "Giải thưởng sách Quốc gia không chỉ là việc lựa chọn, thẩm định và tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm mà mục tiêu cao nhất, quan trọng nhất là kiến tạo môi trường lành mạnh để các nhà văn hóa, nhà khoa học, các tác giả thể hiện năng lực của bản thân, phát huy khả năng sáng tạo, tư duy mới, tầm nhìn mới, góp phần nâng cao dân trí, bồi đắp giá trị thụ hưởng văn hóa của người dân, thúc đẩy sự phát triển của xã hội". Số ấn phẩm dự thi năm nay đa dạng về chủ đề và hình thức. Số sách tham dự Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII là 372 tên sách và bộ sách, bao gồm 455 cuốn sách (nhiều hơn 60 tên sách và bộ sách, 20 cuốn sách so với Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VI). 51/57 nhà xuất bản có sách tham dự Giải thưởng (nhiều hơn 10 nhà xuất bản so với Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VI). Bộ Thông tin và Truyền thông trao thưởng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, nhiều sáng tạo, đổi mới trong hoạt động xuất bản sách có giá trị cao, tác động tích cực đến đời sống xã hội; tuyên truyền quảng bá sách, thúc đẩy phát triển văn hóa đọc. Hội đồng chung khảo của giải Sách Quốc gia đã thống nhất ý kiến, đưa ra danh sách cuối cùng gồm ba giải A, 10 giải B, 21 giải C và 23 giải khuyến khích. Ở mọi hạng mục, số sách đoạt giải tăng mạnh so với hai năm trước đó.