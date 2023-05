Hai con trai nghệ sĩ Xuân Bắc gây bất ngờ vì hát tiếng Anh

Là khách mời trong chương trình Nghe nhạc cùng tôi, NSƯT Xuân Bắc chia sẻ các ca khúc với nhiều thể loại khác nhau, từ nhạc thiếu nhi, nhạc cách mạng cho tới nhạc ngoại. Theo nghệ sĩ, những ca khúc anh mang tới chương trình đều gắn với kỷ niệm đặc biệt, có ý nghĩa đối với cá nhân anh.

Đặc biệt, anh có niềm đam mê với những ca khúc tiếng Anh và chọn Nothing's gonna change my love for you của nhóm nhạc huyền thoại Westlife là "tuyên ngôn" của cánh đàn ông về tình yêu.

Hai con trai Xuân Bắc song ca Nothing's gonna change my love for you. Video: VTV.

Thú vị hơn, NSƯT Xuân Bắc giới thiệu hai con trai Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo) song ca bản nhạc yêu thích. Đây là lần đầu hai quý tử nhà nghệ sĩ đứng chung sân khấu biểu diễn trên sóng truyền hình.