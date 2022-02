Hai con gái MC Quyền Linh xinh xuất sắc, cao vượt cả bố mẹ

Nhìn lại năm qua, Quyền Linh luôn đầy trăn trở và không hài lòng với bản thân. Anh hay tự nhủ mình: "Giá như lúc ấy cố gắng hơn...". MC mong năm mới bình an cho mình, gia đình và toàn thể khán giả.

Phút Quyền Linh rơi nước mắt khi nhắc đến việc mải làm từ thiện, bỏ bê vợ con

Your browser does not support the video tag.

Cẩm Loan